Nul vierge entre Miami et Al Ahly, malgré Messi

Un stade finalement quasi-plein, mais zéro but à l'arrivée: le match d'ouverture du Mondial des clubs, entre l'Inter Miami et l'équipe égyptienne d'Al Ahly, a accouché d'un 0-0, malgré les efforts de Lionel Messi qui a touché du bois.

Il n'aura manqué qu'un but pour donner un peu plus de clinquant à cette affiche pour le moins exotique, censée symboliser la mondialisation du football voulue par le patron de la FIFA Gianni Infantino, persuadé que cette compétition élargie à 32 clubs 'va ouvrir une nouvelle ère'.

L'avenir le dira. Mais pour cette première, dans la moiteur de Miami et devant 60'927 personnes, s'il y en a un qui a tout fait pour assurer le spectacle, c'est Messi. On imagine qu'à 37 ans, il dispute sa première et probablement déjà sa dernière Coupe du monde des clubs dans cette nouvelle formule.

L'astre argentin, au geste toujours juste, a ainsi bien cru débloquer la situation sur un coup franc à l'heure de jeu, qui a fait trembler les filets après avoir embrassé le poteau, mais du mauvais côté. Au grand dam des fans de l'Inter qui ont exulté sur le coup avant que la déception ne les gagne.

Ils y ont encore cru très fort, à six minutes de la fin du temps réglementaire, quand il a délicieusement déposé son centre sur la tête piquée de l'Haïtien Fafa Picault qui venait d'entrer en jeu, mais Mohamed El Shenawy a repoussé la tentative d'une claquette.

Et pour finir, le gardien égyptien a encore joué les sauveurs en repoussant sur le haut de sa transversale un centre-tir enroulé de 'La Pulga', lors du temps additionnel.

/ATS