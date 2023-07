Nouveau contrat avec Adidas pour plus d'un milliard d'euros

Manchester United a annoncé lundi avoir signé un nouveau contrat de 10 ans avec le géant allemand des vêtements de sport Adidas.

La valeur minimale est de 900 millions de livres sterling (1,048 milliard d'euros) selon la BBC.

Les deux parties, qui sont partenaires depuis la saison 2015/2016, ont déclaré que le nouvel accord se concentrerait de manière significative 'sur l'équipe féminine de Manchester United'.

'Le nouvel accord met davantage l'accent sur l'équipe féminine de Manchester United depuis sa relance en 2018 - poursuivant l'engagement de Manchester United et d'Adidas à faire avancer le jeu féminin', lit-on dans un communiqué sur le site internet du club.

'Adidas et Manchester United sont deux des marques les plus importantes du football international et il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération', a souligné Bjorn Gulden, PDG d'Adidas, dans un communiqué.

United n'a donné aucun chiffre pour le nouvel accord, mais la BBC a affirmé qu'il valait au moins 900 millions de livres sterling. A titre de comparaison, Adidas s'est engagé pour une durée de dix ans jusqu'en 2028 avec le Real Madrid pour un montant record évalué entre 120 et 150 millions d'euros par saison.

Toujours selon la BBC, le fait pour les Red Devils, qui ont leur billet pour la prochaine C1, de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions pendant deux saisons consécutives réduirait les paiements annuels de 30% de la part d'Adidas. La firme allemande s'attend à terminer l'année avec une perte d'exploitation de 450 millions d'euros, selon ses prévisions dévoilées la semaine passée.

/ATS