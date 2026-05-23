Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Nils Reichmuth devrait prochainement faire ses débuts sous le maillot du Chili, la patrie de ...
Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Nils Reichmuth devrait prochainement faire ses débuts sous le maillot du Chili, la patrie de sa mère. Le milieu de Thoune a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur Nicolas Cordova.

Agé de 24 ans, Reichmuth fut un titulaire indiscutable tout au long de la saison dans le onze de Mauro Lustrinelli. L'ancien international junior helvétique a réussi 4 buts et 3 passes décisives en 32 apparitions en Super League, fêtant un titre inattendu avec Thoune.

Non-qualifié pour le Mondial, le Chili doit disputer deux matches amicaux face à des équipes qui seront présentes en phase finale en Amérique du Nord, le Portugal (6 juin) et la RD Congo (9 juin).

/ATS
 

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