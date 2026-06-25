Neymar rejoue avec le Brésil pour la première fois depuis 2023

Neymar a rejoué mercredi avec la Seleçao pour la première fois depuis sa blessure au genou en octobre 2023. La star du Brésil a fait son entrée lors du match du Mondial 2026 contre l'Ecosse à Miami.

Agé de 34 ans, le meilleur buteur du Brésil (79 buts) est entré à la 76e minute du match, alors que les Brésiliens menaient 3 à 0. L'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris SG avait été sélectionné in extremis pour le tournoi et était depuis indisponible jusqu'ici pour une blessure au mollet droit.

L'entrée en jeu du buteur de Santos, qui a remplacé Matheus Cunha, auteur du troisième but brésilien, a été accueilli par une grane clameur dans la stade de Miami. 'Il peut jouer, il va bien, il s'est très bien entraîné. Je suis très content de lui', avait affirmé mardi Carlo Ancelotti, le sélectionneur italien de la Seleçao.

Un 4e Mondial

Sa dernière rencontre sous le maillot des quintuples champions du monde remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou gauche contre l'Uruguay, qui l'avait éloigné des terrains pendant de longs mois. Et depuis son retour à Santos, son club formateur, il a connu de nombreux pépins physiques qui n'ont pas entamé sa popularité au Brésil.

L'attaquant participe à sa quatrième Coupe du monde. L'édition 2026 coorganisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, sera sa dernière, a-t-il dit. 'Je suis ici comme un gamin, un jeune de 18 ans qui va à sa première Coupe du monde', a témoigné Neymar dans un documentaire sur la sélection auriverde diffusé au Brésil.

Sa meilleure performance dans un Mondial remonte à l'édition 2014 au Brésil, où il avait brillé, sans pour autant éviter l'humiliation face à l'Allemagne (7-1) en demi-finale, un match qu'il n'avait pas disputé, blessé.

/ATS