Neymar botte en touche concernant sa retraite

L'attaquant brésilien Neymar a évité de se prononcer lundi sur une possible retraite à la fin de son contrat avec Santos. Son père a pour sa part affirmé qu'il allait 'continuer à jouer au football'.

Neymar a mis un terme à sa carrière internationale sous le maillot du Brésil après la défaite de la Seleçao en 8e de finale de la Coupe du monde face à la Norvège, ponctuée d'un ultime penalty qui a vainement réduit l'écart (1-2), et terminée dans un torrent de larmes.

La star de 34 ans est cependant liée par un contrat avec son club de coeur jusqu'en décembre. 'Quand mon contrat se terminera, je réfléchirai à l'idée de rester à Santos, de partir ou d'arrêter de jouer. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire', a déclaré 'Ney' quand on l'a interrogé sur son avenir, lors d'une vente aux enchères caritative qu'il organisait lui-même à São Paulo.

'On y va petit à petit, match après match. Je me sens bien physiquement', a ajouté l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, plombé par une série de blessures ces dernières années.

Son père et représentant, Neymar da Silva Santos, a également été interrogé à ce sujet. 'Neymar adore jouer au football. Que va-t-il faire d'autre ? Il n'a pas encore de diplôme de médecine, alors il va continuer à jouer', a-t-il ironisé.

Neymar est régulièrement raillé pour son mode de vie et a récemment été très critiqué pour avoir participé à un tournoi de poker au moment où ses coéquipiers disputaient un match de la Coupe sudaméricaine au Venezuela.

/ATS