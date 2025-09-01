Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Neymar a contredit dimanche le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti.

L'attaquant a assuré que son absence pour les prochains matchs de la Seleçao était due à une décision technique, et non à des problèmes physiques, comme l'avait déclaré l'entraîneur.

'J'avais un oedème à l'adducteur. C'était gênant, mais rien de grave, j'ai même joué aujourd'hui. Contre Bahia (dimanche dernier), je n'allais pas jouer (suspension). Ils ont donc préféré me préserver des entraînements pour que je puisse récupérer', a expliqué la star brésilienne après son match à domicile avec Santos contre Fluminense (0-0).

'Je pense que j'ai été écarté (de la sélection) pour des raisons techniques, je pense que cela n'a rien à voir avec ma condition physique', a ajouté le joueur de 33 ans, tout en précisant respecter l'avis de l'entraîneur.

L'absence du meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) pour les deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2026 a été relativisée par le technicien italien.

'Neymar, on n'a pas besoin de le tester. Tout le monde le connaît (...). Comme les autres, il doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l'équipe nationale à donner le meilleur d'elle-même lors de la Coupe du monde', avait affirmé Ancelotti après avoir dévoilé la liste des joueurs.

Déjà qualifié pour le Mondial-2026, le Brésil affronte lors des deux dernières journées des éliminatoires sud-américaines le Chili le 4 septembre, au stade Maracana de Rio de Janeiro, avant de se rendre cinq jours plus tard en Bolivie, à 4150 mètres d'altitude.

/ATS