Newcastle humilie Tottenham

Fabian Schär et Newcastle ont sans doute fait un pas décisif vers la Ligue des Champions. Devant son public, Newcastle a réussi un véritable festival dans une rencontre cruciale face à Tottenham.

Les Magpies ont battu 6-1 les Londoniens après avoir mené 5-0 à la... 20e minute. Dégoûté, Hugo Lloris a été remplacé à la pause. L'ancien gardien de l'équipe de France n'a pas voulu que le cauchemar se prolonge.

Fabian Schär a, pour sa part, délivré deux passes décisives pour le 2-0 et le 3-0. Quatrième du classement, Newcastle possède six points d'avance sur les Spurs avec deux matches en plus à jouer.

