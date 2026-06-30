Neuer met définitivement un terme à sa carrière en équipe nationale

Quatre matches après son retour, Manuel Neuer (re)met un terme à sa carrière internationale ...
Neuer met définitivement un terme à sa carrière en équipe nationale

Neuer met définitivement un terme à sa carrière en équipe nationale

Photo: KEYSTONE/AP/Steven Senne

Quatre matches après son retour, Manuel Neuer (re)met un terme à sa carrière internationale. Après l'élimination de l'Allemagne en Coupe du monde, le gardien de but confirme sa deuxième retraite.

Dans une interview accordée à 'Sportschau' après l'élimination amère de l'Allemagne de la Coupe du monde, Neuer a répondu laconiquement 'oui' à la question de savoir si le huitième de finale contre le Paraguay avait été son dernier match international. A l'issue de l'Euro 2024, le joueur aujourd'hui âgé de 40 ans avait annoncé une première fois sa retraite de l'équipe nationale.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann l’avait toutefois rappelé dans l’équipe en tant que numéro un avant la Coupe du monde 2026. Cette décision avait suscité des débats avant le tournoi, notamment en raison de la relégation de dernière minute d’Oliver Baumann. Interrogé sur MagentaTV pour savoir s’il avait encore la 'force' nécessaire pour prendre un nouveau départ au sein de l’équipe nationale allemande après son retour, Neuer a répondu: 'Non, c’est extrêmement amer de s’arrêter comme ça.'

/ATS
 

Actualités suivantes

Arrivé au bout de son contrat, Yann Sommer quitte l'Inter Milan

Arrivé au bout de son contrat, Yann Sommer quitte l'Inter Milan

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 11:40

Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 06:22

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 05:11

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:07

Articles les plus lus

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:07

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:08

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 05:11

Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 06:22

L'Allemagne éliminée

L'Allemagne éliminée

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 03:56

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:07

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:08

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 05:11

Lentini prolongé et prêté par Xamax

Lentini prolongé et prêté par Xamax

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 16:00

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 21:23

L'Allemagne éliminée

L'Allemagne éliminée

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 03:56

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:08