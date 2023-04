Neuchâtel Xamax: Uli Forte à la rescousse

Neuchâtel Xamax annonce avoir engagé Uli Forte au poste d'entraîneur.

Le technicien zurichois de 48 ans a pour mission de sauver de la relégation les Rouge et Noir, 10es de Challenge League à 12 points de l'avant-dernier Bellinzone.

Vainqueur de deux Coupes de Suisse en tant qu'entraîneur (en 2013 avec GC, en 2016 avec Zurich), Uli Forte était sans club depuis son départ prématuré de l'Arminia Bielefeld (2e Bundesliga). Il avait été viré dès le mois d'août 2022 après que son équipe avait perdu ses quatre premiers matches de championnat.

Cet ancien défenseur, également passé par Wil, St-Gall et Young Boys, connaît bien la Challenge League. Il a en effet dirigé Yverdon pendant un peu moins d'un an avant de tenter l'aventure à Bielefeld, permettant au club vaudois de se maintenir dans cette catégorie de jeu et d'accéder aux demi-finales de la Coupe de Suisse.

Uli Forte, dont la durée du contrat n'a pas été précisée, succède à Jeff Saibene qui a jeté l'éponge après la défaite 5-2 à Aarau samedi. Il devra probablement préparer ses joueurs à disputer un barrage de promotion/relégation. Saibene avait été engagé à la fin août 2022 pour remplacer Andrea Binotto.

