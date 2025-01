Nainggolan inculpé dans une affaire de trafic de cocaïne

Radja Nainggolan a été inculpé mardi dans une affaire de trafic international de cocaïne, a indiqué le parquet de Bruxelles.

L'ancien milieu international avait été interpelé la veille, avec 17 autres suspects.

Nainggolan (36 ans) a été inculpé de 'participation à une organisation criminelle', puis remis en liberté sous conditions, a précisé son avocat Mounir Souidi. Celui-ci a été interrogé par les médias à la sortie de l'audition par un juge à Bruxelles.

Au total, 18 suspects ont été arrêtés à l'issue d'une série de 30 perquisitions menées lundi matin dans la province d'Anvers, ainsi qu'à Bruxelles et dans sa périphérie. Dix d'entre eux ont été incarcérés après leur présentation au juge.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi 2,7 kg de cocaïne, 14 véhicules, des bijoux, des montres de luxe, deux gilets pare-balles, trois armes à feu, ainsi que de l'argent liquide et des pièces d'or pour un montant d'environ 500'000 euros.

Nainggolan mis en cause comme 'membre'

La grande majorité des suspects incarcérés ont été inculpés des chefs d''importation, transport et vente de stupéfiants sans autorisation' et de 'participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeants'. Une incrimination à laquelle échappe Nainggolan, mis en cause comme 'membre' et non 'dirigeant' de cette organisation.

Le milieu de terrain, sorti la semaine dernière de sa retraite sportive pour s'engager avec Lokeren (D2 belge), est un ancien international qui a évolué 30 fois et inscrit six buts sous le maillot des Diables rouges. Il est aussi connu pour ses écarts de conduite en dehors des terrains.

En octobre 2022, ce natif d'Anvers avait été arrêté par la police de la cité portuaire pour conduite sans permis, alors qu'il était sous le coup d'une suspension de permis pour avoir été surpris dix mois plus tôt en excès de vitesse et en état d'ébriété au volant.

/ATS