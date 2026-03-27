Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Murat Yakin n'a réservé aucune surprise dans son alignement pour le match amical contre l'Allemagne ...
Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Murat Yakin n'a réservé aucune surprise dans son alignement pour le match amical contre l'Allemagne vendredi à Bâle (20h45). Le onze type des qualifications pour la Coupe du monde est reconduit.

La défense sera donc composée, comme lors des six matches de l'automne, de Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez. Au milieu du terrain, Remo Freuler, blessé et absent lors du dernier rassemblement de novembre, retrouve sa place à côté de Granit Xhaka.

Devant, Fabian Rieder conserve la confiance de 'Muri' en soutien du trident offensif habituel: Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

Ce onze risque de passablement changer au cours du match, puisque le sélectionneur pourra procéder jusqu'à onze changements. Il a déjà annoncé qu'il comptait en profiter pour voir d'autres joueurs à l'oeuvre dès la mi-temps.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition allemande: Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz.

/ATS
 

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