Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Murat Yakin s'est logiquement montré satisfait du succès souverain de la Suisse, victorieuse du Kosovo vendredi à Bâle (4-0). Le sélectionneur a salué la prestation d'ensemble de ses joueurs.

'C'était une belle performance d'équipe. Nous avons su imprimer notre rythme dès l'entame et continuer de mettre la pression tout au long de la première mi-temps', a relevé Yakin en conférence de presse d'après-match.

La semaine de préparation légèrement tronquée, la faute à certains transferts tardifs en toute fin de mercato, n'a finalement eu aucune incidence. 'Nous avons eu suffisamment de temps pour nous préparer. L'équipe se connaît bien et je ne voulais pas changer grand-chose afin de conserver l'harmonie des derniers matches', a ajouté le Bâlois.

Vite libérée

La Suisse se devait de bien commencer les qualifications pour la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord, et si la pression était tangible dans les premières minutes du match, elle s'est rapidement évaporée. 'Le premier but nous a fait du bien. Cela a fait retomber la nervosité et la pression', a confirmé Yakin.

'Muri' a également souligné le bon travail défensif de ses joueurs, qui 'ont bien empêché le Kosovo de jouer', même si Nico Elvedi, qu'il avait décidé d'aligner à côté de Manuel Akanji en défense centrale, a parfois manqué d'assurance dans ses duels avec les attaquants kosovars.

Trois des quatre buts marqués par la Suisse ont par ailleurs été inscrits sur des attaques rapides. 'Notre jeu vertical a été mis en valeur, nous avons su trouver les bonnes ouvertures pour nous créer des occasions', a relevé Yakin.

'Ravi' de l'autre résultat

Le sélectionneur helvétique doit également se réjouir du match nul entre la Slovénie et la Suède (2-2), qui permet à la Suisse de prendre seules les commandes de leur groupe. 'Nous sommes bien sûrs ravis de ce résultat, mais le plus important reste la performance de nos joueurs', a-t-il dit.

Seul petit bémol, la Suisse aurait peut-être pu aggraver encore le score lors d'une deuxième période qu'elle s'est contentée de contrôler, afin d'améliorer une différence de buts qui pourrait faire la différence au moment de faire les comptes. Il faudra également surveiller l'état de santé de Ricardo Rodriguez, sorti par précaution à la pause après qu'il a ressenti une légère douleur musculaire, selon Yakin.

/ATS