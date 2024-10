Murat Yakin: « Nous ne sommes pas vraiment vernis... »

'Nous voulions montrer une réaction ce soir. Je crois que nous y sommes parvenus. Mais le résultat est décevant...' Pour Murat Yakin, le verre est à moitié plein.

'Nous sommes bien entrés dans le match. Nous avons mis la pression. Nous avons dégagé des émotions, poursuit le sélectionneur. Je suis content de notre performance. Mais il y a eu malheureusement ces deux buts encaissés. Sur le premier, nous n'avons pas été malins. Sur le second, nous avons commis l'erreur de renvoyer le ballon dans l'axe.'

Murat Yakin regrette bien sûr la décision de l'arbitre d'annuler le but de Zeki Amdouni qui aurait pu permettre à la Suisse de mener 3-2. 'Je ne peux pas juger du bien-fondé de cette décision, explique-t-il. Mais il s'était produit pratiquement la même situation contre l'Espagne à Genève. Nous ne sommes pas vraiment vernis...'

Murat Yakin ne baisse toutefois pas les bras malgré la réalité chiffrée qui ne laisse plus beaucoup d'espoirs à la Suisse d'éviter la chute en Ligue B. 'Je n'ai jamais connu les affres d'une relégation en tant que joueur et entraîneur. Si nous tombons, cela me fera très mal, dit-il. Mais nous sommes toujours en vie et il reste deux matches.'

'Nous avons tout de même fait un pas en avant, assure pour sa part l’auteur du 1-0 Remo Freuler. Mais nous encaissons encore deux buts ce soir. Nous ne pouvons pas être satisfaits au final. Maintenant, il faut battre la Serbie et aller chercher un résultat en Espagne pour nous maintenir.' Vaste programme...

/ATS