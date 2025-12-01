Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Donald Trump assistera vendredi à Washington au tirage au sort du Mondial 2026, a confirmé lundi la porte-parole de la Maison Blanche. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

Le tirage au sort de la compétition, organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, aura lieu au Kennedy Center, une grande salle de spectacle de la capitale que le président américain a repris en main après l'avoir accusée de dérive progressiste.

Selon les modalités du tirage au sort publiées la semaine dernière, les quatre premières équipes au classement FIFA, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes.

Donald Trump a fait de la Coupe du monde un événement central de son deuxième mandat. Mais l'organisation du Mondial 2026 a été touchée par les prises de position du président républicain sur l'immigration, quand il a évoqué la possibilité de déplacer des matchs devant se produire dans des villes qu'il ne juge pas assez sûres vers d'autres sites.

/ATS