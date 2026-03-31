Mondial 2026: La Bosnie se qualifie et fera face à la Suisse

La Bosnie s'est offert une 2e participation au Mondial après 2014. L'équipe de Sergej Barbarez s'est imposée aux tirs au but (1-1, 4 tab à 1) face à l'Italie en finale des barrages européens.

Douze ans après une dernière participation qui s'était achevée en phase de poules, la Bosnie sera à nouveau présente à la Coupe du monde. Les Bosniens affronteront la Suisse le 18 juin pour leur deuxième match à Los Angeles.

Dans une arène de Zenica chauffée à blanc, les Bosniens ont mis la pression d'entrée, mais ont concédé l'ouverture du score à la 15e par Moise Kean, qui a profité d'une mauvaise relance du portier Nikola Vasilij. Loins d'être sereins, les Italiens ont été réduits à 10 après l'expulsion d'Alessandro Bastoni à la 41e pour une faute de dernier recours sur Amar Memic.

Entré huit minutes plus tôt, Haris Tabakovic a égalisé à la 79e. Le portier italien Gianluigi Donnaruma a sauvé les siens à la 87e. La sélection de Gennaro Gattuso a ensuite échoué à faire la différence avant la séance de coups de pied arrêtés. Le quadruple champion du monde manque ainsi pour la 3e fois consécutive la grand-messe du football.

Le Kosovo vaincu

La Turquie a mis fin au rêve kosovar d'une première participation au Mondial. A Pristina, les Turcs se sont imposés 1-0 grâce à l'attaquant de Fenerbahce Kerem Akturoglu (53e) pour obtenir leur première qualification depuis 2002, année où ils avaient obtenu la médaille de bronze.

La Suède, que la Suisse avait battue à deux reprises lors des qualifications pour le Mondial, s'est qualifiée pour la 13e phase finale de son histoire. Les Nordique sont venus à bout de la Pologne 3-2, et retrouveront les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie dans le groupe F en juin.

Enfin, la République Tchèque a décroché son ticket aux tirs au but au détriment du Danemark (2-2, 3 tab à 2). Les Tchèques retrouveront le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud dans le groupe A.

/ATS