Mondial 2026: La Bosnie-Herzégovine avec six joueurs de Bundesliga

La Bosnie-Herzégovine est la 1re des 48 équipes à dévoiler sa sélection pour le Mondial 2026 ...
Mondial 2026: La Bosnie-Herzégovine avec six joueurs de Bundesliga

Mondial 2026: La Bosnie-Herzégovine avec six joueurs de Bundesliga

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Bosnie-Herzégovine est la 1re des 48 équipes à dévoiler sa sélection pour le Mondial 2026. Celle qui affrontera la Suisse dans le groupe B dénombre six joueurs de Bundesliga dans son contingent.

Le sélectionneur national Sergej Barbarez (54 ans) a retenu dans son groupe de 26 joueurs Armin Gigovic (Young Boys), Ermedin Demirovic (passé par Saint-Gall) et Haris Tabakovic, qui a grandi en Suisse. L'attaquant de 40 ans Edin Dzeko (Schalke 04) est le capitaine de l'équipe. Il fait partie du sextuor qui évolue actuellement en Allemagne (Dzeko, Katic, Burnic, Vasilj, Demirovic, Tabakovic).

La Bosnie-Herzégovine participe pour la deuxième fois à une Coupe du monde. Elle fera ses débuts dans le tournoi le 12 juin contre le pays hôte, le Canada. Les Bosniaques disputeront leur deuxième match de phase de groupe contre la Suisse le 18 juin.

/ATS
 

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