Mondial 2026: Breel Embolo est toujours bloqué à Zurich

L'attente se prolonge pour Breel Embolo, qui n'a toujours pas reçu son visa pour rejoindre l'équipe de Suisse aux Etats-Unis. Il ratera très certainement le dernier match amical contre l'Australie.

L'attaquant bâlois était toujours dans l'expectative jeudi soir, à J-9 du premier match de la Suisse à la Coupe du monde, le 13 juin face au Qatar. 'Breel est prêt à s'envoler dès que nous aurons reçu le feu vert des autorités. Nous vous tiendrons informés dès qu'il y aura du nouveau', a déclaré un attaché de presse de l'ASF jeudi matin au centre d'entraînement helvétique à San Diego.

Alors que la Fédération espérait dans un premier temps qu'Embolo puisse rejoindre ses coéquipiers dès mercredi, la situation n'a pas encore évolué. Il paraît désormais peu probable de le voir en action lors du dernier match de préparation samedi contre l'Australie (21h00, heure suisse).

Amdouni ou Itten?

Privé de son buteur numéro 1, le sélectionneur Murat Yakin devra se tourner vers l'un des deux autres attaquants de pointe: Zeki Amdouni ou Cédric Itten. Le Genevois revient d'une grave blessure à un genou, mais il s'entraîne normalement depuis quelques semaines.

Mardi, Breel Embolo n'a pas pu s'envoler avec l'équipe car son autorisation électronique (ESTA) a été invalidée au dernier moment. La raison: sa condamnation pénale pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018.

Le joueur de 29 ans s'est rendu le lendemain à l'Ambassade américaine à Berne pour y déposer une demande de visa en urgence. Il y a passé un entretien 'bref et agréable' selon les dires de l'ASF, apportant les documents judiciaires demandés par les autorités américaines.

/ATS