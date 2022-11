Mondial 2022: le Cameroun et la Serbie ont fait 3-3

Le Cameroun et la Serbie se sont séparés sur un spectaculaire nul 3-3 à Al Wakrah dans le groupe G du Mondial 2022. Ce résultat constitue sans doute une bonne nouvelle pour la Suisse.

Le scénario de cette partie a été assez fou. Le Cameroun a pris l'avantage par Castelletto (29e) avant que les Serbes ne marquent deux fois dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Pavlovic et Sergej Milinkovic-Savic.

Superbe action collective

Quand Mitrovic a signé le numéro trois serbe à la 55e après une action collective somptueuse, le sort du match semblait scellé. Mais le Cameroun s'est rebellé et a recollé grâce à Aboubakar (63e) et Choupo-Moting (66e). Le score n'a ensuite plus bougé malgré quelques occasions des deux côtés.

Deux éléments expliquent le retour camerounais alors que tout semblait perdu à 3-1. La sortie sur blessure de Pavlovic a d'une part fragilisé la défense serbe (55e).

Entrée décisive

Simultanément, les Lions indomptables ont été revigorés par l'entrée d'Aboubakar, qui a redonné de la vigueur aux actions offensives de son équipe. Il a d'ailleurs marqué le but de l'espoir avant de signer l'assist sur l'égalisation.

Les deux formations ne comptent ainsi qu'un point après deux rencontres. Pour le Cameroun, qui affrontera ensuite le Brésil, les chances de poursuivre son parcours semblent assez minces. Les Serbes, quant à eux, devront absolument battre la Suisse vendredi...

