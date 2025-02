Monaco: un grand match pour rien

Malgré une réplique de grande qualité, l’AS Monaco n’a pas signé l’exploit face à Benfica. Tenu en échec (3-3) à Lisbonne, les Monégasques n'ont pas été loin de gommer la défaite 1-0 à l’aller.

Sans leur capitaine Denis Zakaria suspendu mais avec un duo magnifique formé par Elesse Ben Seghir et par Maghnes Akliouche, les Monégasques ont cédé sur une réussite d’Orkun Kokcu à la 84e qui a permis à Benfica d’égaliser une seconde fois dans ce seizième de finale retour riche en rebondissements. Avant-dernier passeur sur cette action, Zeki Amdouni a tenu un rôle prépondérant dans cette qualification. L'introduction du Genevois à la 58e a insufflé un nouvel élan à une équipe qui était alors bien en souffrance.

Extrêmement précieux le dos au but mais parfois désespérant face à la cage, Breel Embolo a, pour sa part, battu le chaud et le froid. A l’origine de l’égalisation de Takumi Minamino à la 32e, le Bâlois a galvaudé deux immenses chances en raison de son manque de justesse technique. Mais pour Adi Hütter comme pour Murat Yakin, les plus l’emportent sur les moins Avec sa puissance, il demeure essentiel. Son remplacement à la 65e par le Danois Mika Biereth ne fut, ainsi, pas une mesure très heureuse.

Ardon Jashari étincelant

Ardon Jashari a, quant à lui, livré l’une des plus belles performances d’une carrière qui s’annonce magnifique. Le Lucernois de 22 ans a été l’un des grands artisans de la qualification du FC Bruges face à l’Atlanta. Victorieux 1-0 à l’aller, les Belges se sont imposés 3-1 à Bergame. Ardon Jashiri a été à l’origine des deux premiers buts de son équipe inscrits par Chemsdine Talbi, un ballon récupéré pour le 1-0 avant un déboulé sur le flanc gauche pour le 2-0.

Enfin à Munich, le Bayern a vraiment tremblé pour assurer sa qualification. Sans un but d’Alphonso Davies pour le 1-1 de la... 94e, les Bavarois auraient dû livrer des prolongations de tous les dangers. Battu 1-0 à domicile, le Celtic avait, contre toute attente, remis les pendules à l’heure grâce au but de Nicolas Kühn à la 63e. Cette rencontre rappelle que le Bayern, malgré sa position de leader en Bundesliga, n'est plus vraiment une équipe qui fait très peur.

