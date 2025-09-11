Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire

Monaco doit composer sans son gardien titulaire Lukas Hradecky, blessé, pour les deux prochains mois. Cette absence va profiter au portier suisse Philipp Köhn.

Entraîneur de Monaco, Adi Hütter a annoncé la blessure du dernier rempart finlandais jeudi. Le joueur de 35 ans souffre d'une entorse du genou gauche avec rupture du ligament latéral interne, subie le 31 août contre Strasbourg.

Le directeur général Thiago Scuro a confirmé qu'il n'avait pas été envisagé de s'attacher les services d'un joker médical, 'parce qu'on croit en nos joueurs'. C'est donc Philipp Köhn, entré en jeu contre Strasbourg, qui sera titulaire désormais dans les buts.

Paul Pogba ne devrait par ailleurs pas jouer pour Monaco avant le samedi 18 octobre à Angers. 'Après la prochaine trêve internationale (6-14 octobre), je pense que nous aurons l'opportunité de voir jouer (Pogba) pour l'AS Monaco', a assuré Hütter.

'Il est sur la bonne voie, mais, même si je suis impressionné par son travail quotidien, cela lui prend un peu plus de temps qu'Ansu Fati', qui devrait faire son retour dans le groupe dès la semaine prochaine, a poursuivi l'ancien coach de Young Boys.

