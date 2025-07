Mohamed Salah réagit après le décès de Diogo Jota

Mohamed Salah est 'terrifié' à l'idée de retrouver Liverpool sans Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en Espagne. Ce drame a poussé les Reds à repousser la reprise de l'entraînement.

'Je suis vraiment sans voix', a posté sur Instagram l'Egyptien, meilleur buteur de la Premier League la saison dernière. 'Jusqu'à hier, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse me faire peur à l'idée de rentrer à Liverpool après la trêve. Des coéquipiers vont et viennent, mais pas comme ça. Il sera extrêmement difficile d'accepter que Diogo ne soit plus là à notre retour', a-t-il ajouté.

L'attaquant portugais, âgé de 28 ans, et son frère André sont morts dans la nuit de mercredi à jeudi après que leur voiture a quitté une autoroute en Espagne et a pris feu. Un registre de condoléances a été ouvert à Anfield, où les supporters ont déposé fleurs, maillots et écharpes.

En réaction au drame, Liverpool a décidé de repousser la reprise de l'entraînement. Prévue vendredi avec une première vague de tests physiques, la rentrée des joueurs a été décalée à lundi. Le premier match de pré-saison du club est prévu contre Preston North End (2e division) le 13 juillet.

/ATS