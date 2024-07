Mission presque impossible à Istanbul pour le FC Lugano

Le FC Lugano est condamné à l’impossible exploit ce mardi à Istanbul. Les Tessinois doivent gommer face au Fenerbahçe de Jose Mourinho la défaite 4-3 du match aller.

Le but de Milton Valenzuela inscrit mardi dernier au bout du temps additionnel à Thoune offre un fragile espoir aux Luganais. S’ils avaient le bonheur d’ouvrir le score ou de tenir le plus longtemps possible le 0-0, ils auront leur chance dans ce match retour. Le souvenir de la victoire 3-2 l’an dernier sur les bords du Bosphore face au Besitkas en phase de poules de la Conference League dans une rencontre où ils avaient été menés 2-0 est par ailleurs encore bien présent pour entretenir la flamme.

Auteur d’un triplé à Thoune, l’éternel Edin Dzeko sera, bien sûr, l’homme à surveiller dans les rangs turcs. Mais sur la lancée de leur victoire samedi à Bâle, Mattia Croci-Torti et ses joueurs veulent croire que l’exploit est possible. S’ils le réalisent, ils affronteront Lille au troisième tour du tour préliminaire de cette Ligue des Champions. En cas d’élimination, ils seront reversés dans le tour préliminaire de l’Europa League pour rencontrer selon toute vraisemblance le Partizan Belgrade.

