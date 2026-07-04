Michel Aebischer rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie

Michel Aebischer a rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie de l'équipe de Suisse, à la Coupe du ...
Michel Aebischer rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie

Michel Aebischer rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Michel Aebischer a rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie de l'équipe de Suisse, à la Coupe du monde. Les deux hommes souffrent d'une blessure musculaire et ne se sont pas entraînés samedi à Vancouver.

Luca Jaquez est blessé depuis plusieurs jours et n'a pas pu participer au 16e de finale contre l'Algérie jeudi (2-0). Le défenseur lucernois avait disputé l'intégralité du précédent match face au Canada au poste de latéral droit.

Michel Aebischer a quant à lui perdu sa place de titulaire après avoir commencé les deux premiers matches du Mondial. Le milieu de terrain fribourgeois est entré en jeu à la 87e contre les Algériens et semble s'être blessé durant cette fin de match.

L'ASF n'a pas précisé la durée de leur indisponibilité.

En revanche, Denis Zakaria était bien présent pour la reprise au National Soccer Development Centre, le centre d'entraînement des Vancouver Whitecaps (MLS). Le Genevois avait dû quitter la pelouse jeudi en raison de crampes.

Avant cet entraînement, l'équipe de Suisse a reçu la visite de Guy Parmelin, qui a assisté au 16e de finale jeudi soir à Vancouver. Le président de la Confédération s'est notamment entretenu avec quatre joueurs de la sélection: Granit Xhaka, Remo Freuler, Breel Embolo et Johan Manzambi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bousculé, le Maroc s'en sort et élimine le Canada

Bousculé, le Maroc s'en sort et élimine le Canada

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 21:13

Xamax n’a rien pu faire contre le champion de Suisse

Xamax n’a rien pu faire contre le champion de Suisse

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 18:48

Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 16:35

Zeki Amdouni avant tout heureux de retrouver les terrains

Zeki Amdouni avant tout heureux de retrouver les terrains

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 07:10

Articles les plus lus

Gare au coup de chaud pour les Bleus

Gare au coup de chaud pour les Bleus

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 04:09

Zeki Amdouni avant tout heureux de retrouver les terrains

Zeki Amdouni avant tout heureux de retrouver les terrains

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 07:10

La Colombie élimine le Ghana et prend rendez-vous avec à la Suisse

La Colombie élimine le Ghana et prend rendez-vous avec à la Suisse

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 08:37

Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 16:35

Mondial: L'Argentine met fin au rêve du Cap-Vert dans la douleur

Mondial: L'Argentine met fin au rêve du Cap-Vert dans la douleur

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 03:13

Gare au coup de chaud pour les Bleus

Gare au coup de chaud pour les Bleus

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 04:09

Le Canada, souverain en terres américaines face au Maroc?

Le Canada, souverain en terres américaines face au Maroc?

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 04:09

La Colombie élimine le Ghana et prend rendez-vous avec à la Suisse

La Colombie élimine le Ghana et prend rendez-vous avec à la Suisse

Football    Actualisé le 04.07.2026 - 08:37