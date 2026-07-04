Michel Aebischer rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie

Michel Aebischer a rejoint Luca Jaquez à l'infirmerie de l'équipe de Suisse, à la Coupe du monde. Les deux hommes souffrent d'une blessure musculaire et ne se sont pas entraînés samedi à Vancouver.

Luca Jaquez est blessé depuis plusieurs jours et n'a pas pu participer au 16e de finale contre l'Algérie jeudi (2-0). Le défenseur lucernois avait disputé l'intégralité du précédent match face au Canada au poste de latéral droit.

Michel Aebischer a quant à lui perdu sa place de titulaire après avoir commencé les deux premiers matches du Mondial. Le milieu de terrain fribourgeois est entré en jeu à la 87e contre les Algériens et semble s'être blessé durant cette fin de match.

L'ASF n'a pas précisé la durée de leur indisponibilité.

En revanche, Denis Zakaria était bien présent pour la reprise au National Soccer Development Centre, le centre d'entraînement des Vancouver Whitecaps (MLS). Le Genevois avait dû quitter la pelouse jeudi en raison de crampes.

Avant cet entraînement, l'équipe de Suisse a reçu la visite de Guy Parmelin, qui a assisté au 16e de finale jeudi soir à Vancouver. Le président de la Confédération s'est notamment entretenu avec quatre joueurs de la sélection: Granit Xhaka, Remo Freuler, Breel Embolo et Johan Manzambi.

/ATS