Messi illumine l'Inter Miami pour sa première apparition

Premier match, premier but et première victoire.

A l'aube de son aventure avec l'Inter Miami, Lionel Messi, remplaçant, a changé le court du match en marquant le but victorieux de son équipe (2-1) en Leagues Cup, contre la formation mexicaine de Cruz Azul.

Sur le banc, chasuble rouge sur le dos, Messi a dû attendre avant d'effectuer sa première apparition. Les fans trépignaient d'impatience, demandant 'Messi ! Messi !' dès la 20e minute de jeu. La star argentine a exulté lorsque Robert Taylor a ouvert la marque pour les locaux d'une frappe détournée dans le but par le poteau, avant la pause (44e).

C'est plus tard, à la 54e, que l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a enfilé son maillot rose et est entré en jeu sous une ovation nourrie du public. Les stars LeBron James, Serena Williams et Kim Kardashian, ne manquant pas d'immortaliser le moment avec leurs smartphones. Sergio Busquets a profité du même arrêt de jeu pour lui aussi faire ses débuts avec Miami.

Déjà porteur du brassard de capitaine, Messi a assisté impuissant au retour de Cruz Azul, grâce au but d'Antuna (65e). Ensuite l'Argentin a beaucoup tenté, souvent réussi avant d'être décisif. Bousculé à la 94e minute, Messi récoltait un coup-franc idéal, envoyé en pleine lucarne pour clore cette première apparition lumineuse.

La franchise de David Beckham n'avait pas remporté la moindre rencontre depuis 11 matches.

/ATS