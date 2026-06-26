Messi débutera sur le banc contre la Jordanie

'Leo sera sur le banc (...) et il entrera en cours de match', a déclaré le sélectionneur argentin ...
Messi débutera sur le banc contre la Jordanie

Messi débutera sur le banc contre la Jordanie

Photo: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel

'Leo sera sur le banc (...) et il entrera en cours de match', a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni en conférence de presse au stade d'Arlington, près de Dallas où se disputera la rencontre.

La présence de Messi, 39 ans, était la grande incertitude pesant sur l'Albiceleste qui, avec la 1re place du groupe déjà assurée, peut faire souffler ses titulaires face à l'équipe la plus faible de la poule.

L'ex-artificier du FC Barcelone et du PSG, qui évolue actuellement à l'Inter Miami, a marqué les cinq buts argentins lors des victoires contre l'Algérie (3-0) et l'Autriche (2-0). Avec désormais 18 réalisations au total en Coupe du monde, il a détrôné l'Allemand Miroslav Klose, précédent détenteur du record avec 16 réalisations.

/ATS
 

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