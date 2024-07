Messi, buteur, emmène l'Argentine en finale

L'Argentine s'est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive de Copa America.

L'Albiceleste a battu en demi-finale le Canada (2-0), grâce à un but de son capitaine emblématique Lionel Messi, mardi soir à East Rutherford.

Déjà victorieuse de la Copa America en 2021, puis de la Coupe du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre continental dimanche à Miami. Elle vise un 16e sacre-record en Copa, tout comme l'Uruguay qu'elle pourrait d'ailleurs retrouver en finale.

Grands favoris devant 80'000 spectateurs au MetLife Stadium, les Argentins, portés par le duo de vétérans Angel Di Maria (36 ans) et Leo Messi (37) n'ont jamais vraiment tremblé face aux Canadiens, surprenants demi-finalistes pour leur toute première Copa America.

A sens unique

L'Argentine n'a pas tardé à trouver l'avantage au milieu d'une première mi-temps qu'elle maîtrisait. A la 23e. Rodrigo De Paul a servi dans l'axe Julian Alvarez, qui s'est débarrassé d'un défenseur et a crucifié le gardien canadien Maxime Crépeau.

Le reste de la rencontre a été à sens unique, même si les Canadiens se sont créé plusieurs occasions en fin de première période et à la toute fin du match. Actif dans l'animation offensive, Messi a tenté sa chance devant le but, mais ses deux frappes sont passées à côté (12e, 44e) en première mi-temps.

La 'Pulga' a finalement été récompensée à la 51e. Après un débordement sur le côté droit, le ballon est revenu dans les pieds d'Enzo Fernandez, dont la frappe à l'entrée de la surface a trouvé Messi qui a détourné dans le but canadien. Les Rouge ont brièvement espéré que la VAR annulerait le but pour hors-jeu, en vain.

Un 14e but en Copa

Avec cette réalisation, le capitaine argentin a signé son 14e but en six éditions de Copa America (2007, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024). De quoi refaire son moral après un tir au but raté lors de la séance contre l'Equateur en quart de finale.

Avec cette victoire, l'Argentine n'est plus qu'à un match d'un triplé historique qui la verrait remporter deux Copa America avec une Coupe du monde au milieu. Pour cela, elle devra se défaire de la flamboyante Colombie, impitoyable en quarts contre le Panama (5-0), ou de l'Uruguay, qui a éliminé le Brésil aux tirs au but.

