Mbappé toujours plus haut

Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont ...
Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont dominé Valence 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Le Soulier d'Or n'a pas rassasié l'attaquant français. Mbappé y est allé d'un doublé pour lancer les Merengue. Le champion du monde 2018 aurait pu inscrire un triplé à la 43e sur un deuxième penalty accordé aux Madrilènes, mais c'est Vinicius qui l'a tiré...et raté. Le 3-0 est venu d'une belle frappe de Bellingham.

Le 4-0 est tombé à la 82e par Carreras. Le Real en est à 30 points. L'équipe de Xabi Alonso possède sept points d'avance sur Villareal et huit sur le Barça qui compte un match en moins.

