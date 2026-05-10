Mbappé ne jouera pas dimanche contre Barcelone

Kylian Mbappé ne disputera pas le Clasico de dimanche. De retour d'une blessure aux ischio-jambiers ...
Mbappé ne jouera pas dimanche contre Barcelone

Mbappé ne jouera pas dimanche contre Barcelone

Photo: KEYSTONE/AP/Jose Breton

Kylian Mbappé ne disputera pas le Clasico de dimanche.

De retour d'une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant du Real Madrid est absent du groupe officiel publié par son club pour affronter le FC Barcelone en Liga.

Le capitaine de l'équipe de France, qui venait de reprendre l'entraînement cette semaine, n'a pas été convoqué par son entraîneur Alvaro Arbeloa pour cette rencontre qui pourrait offrir le titre au Barça.

Son coéquipier Aurélien Tchouaméni, sanctionné par son club d'une amende de 500'000 euros pour une violente altercation avec Federico Valverde, est en revanche bien présent dans le groupe, comme annoncé la veille par son coach.

/ATS
 

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