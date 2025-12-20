Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a égalé le record établi par Cristiano Ronaldo ...
Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a égalé le record établi par Cristiano Ronaldo en 2013. Il a inscrit son 59e but de l'année 2025 sur penalty samedi face à Séville (2-0).

Mbappé, qui fêtait ses 27 ans, a transformé un penalty provoqué par le Brésilien Rodrygo à la 86e pour atteindre le même total que le meilleur buteur de l'histoire du club madrilène. Le 1-0 a été inscrit par Jude Bellingham en première mi-temps.

Séville a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion du Brésilien Marcão, qui a reçu un carton jaune à la 68e. Djibril Sow a joué pour les Andalous, Ruben Vargas est toujours absent pour cause de blessure.

Le Real revient à un point du Barça qui joue dimanche pour le compte de cette 17e journée de Liga. Les Catalans se déplacent à Villareal, actuellement 3e.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué

Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 22:28

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 20:05

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 18:20

Premier League: Manchester City prend la tête

Premier League: Manchester City prend la tête

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:08

Articles les plus lus

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 16:11

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 18:20

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 20:05

Premier League: Manchester City prend la tête

Premier League: Manchester City prend la tête

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:08

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 04:05

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 16:11

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Deux salles, deux ambiances à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 18:20

Premier League: Manchester City prend la tête

Premier League: Manchester City prend la tête

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:08

Bellinzone reste en Challenge League

Bellinzone reste en Challenge League

Football    Actualisé le 19.12.2025 - 17:36

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 04:05

Un point pour le dernier match de l'année pour Xamax

Un point pour le dernier match de l'année pour Xamax

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 12:55

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 16:11