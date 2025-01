Mbappé brille, le Real Madrid reprend la tête

Sous l'impulsion d'un Kylian Mbappé étincelant, le Real Madrid a renversé puis corrigé Las Palmas (4-1) dimanche en Liga.

Les Madrilènes, pourtant menés après 27 secondes de jeu, reprennent ainsi la première place du classement.

Cinq mois après ses débuts avec 'le club de ses rêves', Mbappé tient peut-être son match référence. Avec un coup de rein retrouvé et une grosse implication offensive, l'attaquant français a confirmé son retour en forme en livrant une énorme prestation, récompensée par un doublé (18e sur penalty, 36e).

Impliqué sur les deux autres buts de Brahim Diaz (33e) et Rodrygo (57e), Mbappé a même cru inscrire son premier triplé sous le maillot blanc. Mais son troisième but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action (43e) et sa reprise du droit en fin de première mi-temps a heurté le poteau.

Le Real (1er, 46 points), champion en titre, récupère donc son trône. Les Merengues devancent de deux points l'Atlético Madrid (2e) et de sept points le FC Barcelone (3e), frustrés respectivement par Leganés (1-0) et Getafe (1-1) samedi.

/ATS