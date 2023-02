Match nul pour les débuts d'Inka Grings

Pour ses débuts comme coach de l'équipe de Suisse dames, Inka Grings a dû se contenter d'un triste 0-0 contre la Pologne en match amical à Algeciras en Espagne.

Les Suissesses ont pourtant passé près d'un début idéal puisque Ana-Maria Crnogorcevic a bénéficié d'une occasion en or pour ouvrir le score dès la 2e minute. A la 38e minute, Géraldine Reuteler, qui disputait son 50e match international, a tiré au-dessus du but polonais. Une occasion qui se reproduira à la 49e minute. 'Je dois transformer en but ces deux occasions, ça m'énerve encore', relevait, critique envers elle-même, l'attaquante d'Eintracht Francfort.

Inka Grings évoquait de son côté 'une entrée en matière souveraine dans le sens que nous avons joué agressif, avec courage et compact. Comme nous n'avons pu nous entraîner sur le plan tactique que lors de deux séances, je suis très satisfaite', soulignait l'Allemande.

Les Suissesses retrouveront la Pologne mardi à Marbella.

/ATS