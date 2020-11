Massimo Rizzo: un intérim couronné de succès

L'intérim de Massimo Rizzo à la tête du FC Zurich est un réel succès. Le successeur de Ludovic Magnin a emmené les siens vers une deuxième victoire de rang à l'occasion du 'Klassiker'.

Après le 4-1 à Vaduz, le FC Zurich s'est imposé 1-0 devant le FC Bâle dans le huis clos du Letzigrund en match en retard de la quatrième journée. La décision est tombée à la 46e minute grâce à une réussite de la tête du no 10 Antonio Marchesano. Sur cette action, l'ancien joueur du FC Bienne a surpris au premier poteau le gardien Dorde Nikolic dont l'inconstance commence à peser.

Le succès du FCZ est mérité. Sous l'impulsion d'un Benjamin Kololli incisif, les Zurichois ont été les plus tranchants face à un adversaire qui a été loin d'évoluer dans le même registre que trois jours plus tôt à Saint-Gall où ils s'étaient imposés 3-1. Les Rhénans n'ont ainsi bénéficié que de deux occasions pour revenir au score avec une frappe de Pajtim Kasami et une tête du joker Tician Tushi. On précisera que ces deux tentatives n'étaient pas cadrées pour souligner la pauvreté du jeu présenté par les joueurs de Ciriaco Sforza.

/ATS