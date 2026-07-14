Mason Greenwood quitte Marseille pour Fenerbahçe

L'attaquant anglais Mason Greenwood s'est engagé avec Fenerbahçe pour un transfert de 39 millions ...
Mason Greenwood quitte Marseille pour Fenerbahçe

Mason Greenwood quitte Marseille pour Fenerbahçe

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS

L'attaquant anglais Mason Greenwood s'est engagé avec Fenerbahçe pour un transfert de 39 millions d'euros, a annoncé le club turc. Il quitte Marseille après deux saisons et 48 buts marqués.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 pour sa première saison à Marseille avec 21 réalisation, Mason Greenwood a disputé la Ligue des champions avec l'OM la saison dernière, mais quitte le club après une deuxième partie de saison où il a été moins en vue.

Sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10 millions d'euros et soumis à un contrôle de ses transferts et de sa masse salariale par la DNCG, l'OM est dans l'obligation de réaliser des ventes cet été pour rééquilibrer des finances dans le rouge, après avoir achevé l'exercice 2025/26 à la 5e place et manqué la qualification en Ligue des champions.

La vente de Greenwood, un des principaux actifs de l'OM, était attendue et devrait être suivie d'autres départs, le nouveau président marseillais Stéphane Richard ayant annoncé début juillet que le club devait 'changer de modèle' afin de 'réinventer un OM en contrôle de ses finances.'.

/ATS
 

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