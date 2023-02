Marcelo de retour à Fluminense

L'international brésilien Marcelo, 5 fois champion d'Europe avec le Real Madrid, est de retour au bercail, à Fluminense, son club formateur, qui a annoncé le recrutement du latéral gauche de 34 ans.

'Il a signé un contrat jusqu'en décembre 2024, avec option pour une prolongation jusqu'à fin 2025', a précisé le club de Rio de Janeiro dans un communiqué.

La semaine dernière, Marcelo avait résilié son contrat avec l'Olympiakos (Grèce), qu'il avait rejoint en septembre, après avoir quitté le Real.

'Cela faisait des années que je rêvais de revenir aux origines, dans l'équipe qui m'a formé et qui m'a appris le football', a dit Marcelo, cité dans le communiqué.

'Je suis de retour où tout a commencé', a-t-il également déclaré sur Instagram, un message illustré d'une photo de lui portant le maillot actuel de Fluminense. Il portera le numéro 12, comme au Real.

Marcelo avait quitté son club formateur en 2007, à 18 ans seulement, pour rejoindre les Madrilènes, qui avaient investi 7 millions d'euros pour le recruter.

Il s'est vite imposé comme titulaire et a remporté avec les 'merengues' cinq Ligues des champions et six championnats d'Espagne.

Avec la Seleçao, il a joué les Coupes du monde de 2014 et 2018.

Déclinant ces dernières années

Longtemps considéré comme un des meilleurs au monde au poste de latéral gauche, il a vu son niveau de performances décliner ces dernières années, son physique ne lui permettant plus de fournir les mêmes efforts défensifs qu'en début de carrière.

En mai dernier, il n'a pas joué la finale de Ligue des champions contre Liverpool (victoire 1-0 du Real), mais c'est lui qui a soulevé en premier le trophée, un hommage à ses 15 ans de bons et loyaux services.

Il a ensuite rejoint l'Olympiakos, mais l'expérience a tourné court, après seulement cinq mois passés en Grèce.

/ATS