Manzambi titulaire, Xhaka et Jashari font la paire

Granit Xhaka et Ardon Jashari évolueront ensemble au milieu du terrain face aux Etats-Unis. Le Genevois Johan Manzambi va lui fêter sa première titularisation en équipe de Suisse à Nashville.

Le sélectionneur bâlois a finalement décidé de voir les deux milieux défensifs ensemble sur le terrain. Samedi face au Mexique (4-2), Jashari avait remplacé Xhaka à la mi-temps.

La titularisation de Johan Manzambi est surprenante, même si le Genevois du SC Fribourg avait fait une entrée intéressante samedi à Salt Lake City. A voir où le milieu de terrain de 19 ans évoluera face aux 'Stars and Stripes'.

En défense, Yakin a décidé de relancer Nico Elvedi, qui fait son retour en sélection après quelques mois compliqués du côté de Mönchengladbach. Le Zurichois fera la paire avec Manuel Akanji, tandis que Ricardo Rodriguez (à gauche) et le Vaudois Isaac Schmidt (à droite) occuperont les flancs.

A noter le retour de Michel Aebischer dans le onze. Le Fribourgeois devrait former un trio au milieu avec Xhaka et Jashari, tandis que Breel Embolo et Dan Ndoye seront les principales menaces offensives suisses.

La composition suisse: Kobel; Schmidt, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Jashari; Manzambi, Aebischer, Ndoye; Embolo.

/ATS