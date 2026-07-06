Manzambi, Aebischer et Jaquez forfaits pour Suisse - Colombie

Johan Manzambi, Michel Aebischer et Luca Jaquez sont forfaits pour le 8e de finale du Mondial ...
Manzambi, Aebischer et Jaquez forfaits pour Suisse - Colombie

Manzambi, Aebischer et Jaquez forfaits pour Suisse - Colombie

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Johan Manzambi, Michel Aebischer et Luca Jaquez sont forfaits pour le 8e de finale du Mondial entre la Suisse et la Colombie mardi. Le Genevois souffre d'une contusion au genou, a annoncé l'ASF.

'Michel Aebischer et Luca Jaquez souffrent de problèmes musculaires, tandis que Johan Manzambi a subi une contusion au genou lors du dernier entraînement', a écrit l'ASF dans un bref à deux heures du coup d'envoi (13h00 à Vancouver, 22h00 en Suisse).

La fédération précise que les 'joueurs sont traités par le staff médical de l'équipe nationale, avec l'objectif de les aider à retrouver le terrain le plus rapidement possible.'

Un temps incertains, Ruben Vargas et Djibril Sow devraient en revanche être disponibles, puisque leur nom n'est pas cité dans le communiqué.

L'absence de Johan Manzambi constitue néanmoins un coup dur pour l'équipe de Suisse. Le Genevois de 20 ans s'est révélé au monde entier lors de son entrée en jeu contre la Bosnie. Avec trois buts et deux passes décisives, il a été le Suisse le plus impactant offensivement depuis le début de la Coupe du monde.

/ATS
 

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