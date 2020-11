Manchester United tombe à Istanbul

Manchester United a calé en Ligue des champions mercredi. Les Red Devils se sont inclinés 2-1 sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir, après deux victoires lors des deux premières journées.

Il y a quelque chose d'imprévisible avec ce Manchester United d'Ole-Gunnar Solskjaer. Aussi bien capable d'une prestation aboutie contre le Paris Saint-Germain (victoire 2-1) ou face à Leipzig (5-0), les Red Devils accusent aussi d'énormes limites lorsqu'ils sont contraints de faire le jeu. Cela fut le cas en Premier League contre Arsenal (défaite 1-0) dimanche. A Istanbul mercredi, le constat a également valu.

Plus que l'incapacité à produire, ce sont les oublis défensifs à répétition qui ont marqué cette rencontre. Sur l'ouverture du score de Demba Ba, complètement oublié et qui a pu partir seul au but avec aucun adversaire à moins de dix mètres (13e). Sur le 2-0 d'Edin Visca aussi, avec une arrière-garde mancunienne totalement dépassée à la 40e minute de jeu.

La réduction du score d'Anthony Martial de la tête trois minutes plus tard sur un centre de Luke Shaw n'a rien changé au dénouement de la rencontre. Le vainqueur de Leipzig-Paris Saint-Germain (21h00) aura donc l'occasion de rejoindre les Anglais en tête du classement de ce groupe H.

Un bon point pour la Lazio

La Lazio, elle, stagne quelque peu après avoir battu le Borussia Dortmund de Lucien Favre lors de la 1re journée. Privée de nombreux titulaires indiscutables pour cause d'infection au coronavirus (Immobile, Luis Alberto, Lazzari...), elle n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg, une semaine après en avoir fait autant à Bruges.

C'est Aleksandr Erokhin qui a signé le premier but de la rencontre, reprenant de volée une remise de la tête d'Artem Dzyuba à la demi-heure de jeu. Puis, Felipe Caicedo à égalisé à la 82e minute permettant aux Romains d'arracher un point bienvenu.

