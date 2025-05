Manchester United: Bruno Fernandes ouvre la porte à un départ

Bruno Fernandes s'est dit prêt à quitter Manchester United si le club devait tirer profit de son transfert pour se reconstruire. Les Red Devils restent sur une saison catastrophique.

Très loin en Premier League (16e), Manchester United a manqué l'occasion d'obtenir un ticket pour la Ligue des champions mercredi soir. Les Mancuniens, encore une fois décevants, ont été battus 1-0 par Tottenham en finale de l'Europa League à Bilbao.

Tout comme son compatriote portugais, l'entraîneur Ruben Amorim, qui a déclaré que si le club ne voulait plus de lui, il quitterait ses fonctions sans indemnités, le capitaine Bruno Fernandes est également prêt à partir si cela peut aider le club d'Old Trafford à retrouver les sommets.

Honnête

'J'ai toujours été honnête. J'ai toujours dit que je resterai ici jusqu'à ce que le club me dise qu'il est temps de partir', a déclaré Fernandes. 'J'ai envie d'en faire plus, de pouvoir ramener le club à ses grandes heures. Mais le jour où le club pensera que j'en fais trop ou qu'il est temps de se séparer, le football est ainsi', a ajouté l'international portugais de 30 ans.

'Si le club pense qu'il est temps de se séparer parce qu'il veut récupérer de l'argent ou quoi que ce soit, c'est comme ça'. Fernandes a été le joueur le plus en vue de Manchester United cette saison, mais il n'a pas su peser contre les Spurs au stade San Mames de Bilbao. 'Nous voulions plus que tout gagner cette finale,' a-t-il déclaré. 'C'est une journée très triste, car nous avons fait de très bonnes choses dans cette compétition'.

Le milieu de terrain, qui a inscrit 98 buts avec United où il s'est engagé en janvier 2020, a affirmé que son compatriote Amorim restait selon lui 'l'homme de la situation', malgré un bilan catastrophique depuis son arrivée sur le banc à Old Trafford en novembre dernier. Les Red Devils n'ont remporté que six matches de championnat sous sa direction et occupent la 16e place, se dirigeant vers leur pire saison depuis la relégation de 1974.

