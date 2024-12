Manchester City tenu en échec par Everton

Manchester City est toujours bien malade. Tenus en échec 1-1 sur leur pelouse par Everton, les Champions en titre ont enchaîné un quatrième match sans victoire en Premier League.

Malgré l’ouverture du score de Bernardo Silva à la 14e minute, Manchester City n’a jamais témoigné d’une réelle maîtrise face à un adversaire venu en premier lieu pour défendre, mais qui a su prendre des initiatives au fil des minutes. A l’image d’Erling Haaland qui a raté un penalty en seconde période, les joueurs de Pep Guardiola évoluent la peur au ventre.

Manuel Akanji n’échappe pas à ce constat. Le Zurichois endosse une part de responsabilité sur l’égalisation de l’ex-Marseillais Illman Ndaye à la 36e minute. Manuel Akanji a, en effet, raté son intervention pour permettre à Ndaye d’ajuster Stefan Ortega.

Avec ses deux points perdus, Manchester City n’avance plus, L’objectif de terminer parmi les quatre premiers pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions risque de devenir de plus en plus difficile à atteindre.

/ATS