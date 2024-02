Manchester City tenu en échec par Chelsea

Manchester City lâche du lest. Après six victoires de rang, Manuel Akanji et ses coéquipiers ont dû se contenter d’un nul 1-1 à domicile face à Chelsea.

Plus tôt dans la journée, Liverpool, victorieux 4-1 à Brentford mais qui a peut-être perdu jusqu’à la fin de la saison Diogo Jota sorti sur une civière, et Arsenal, qui s’est imposé 5-0 à Burnley où Zeki Amdouni a été remplacé à la pause, avaient fait le plein avec un certain panache. Avec ce faux pas, le Champion en titre n’est plus le leader virtuel. Liverpool occupe la première place avec 2 points d’avance sur Arsenal et 4 sur Manchester City, qui compte toutefois un match en retard.

Raheem Sterling a marqué à la 42e sur une rupture face à ses anciennes couleurs pour donner l’avantage à Chelsea. En seconde période, l’emprise des Mancuniens fut de plus en plus marquer pour l’égalisation presque inévitable de Rodri à la 83e.

/ATS