Manchester City renverse Newcastle sur le fil

Manchester City, mené, a réussi à renverser Newcastle 3 à 2 et à remonter à la 2e place de Premier League samedi.

Il le doit en partie grâce à son capitaine Kevin De Bruyne, buteur puis passeur décisif dans le temps additionnel, cinq mois après sa dernière apparition en championnat.

Le triple champion en titre. sans Manuel Akanji, blessé, a senti le souffle de la défaite dans son dos mais 'KDB', de retour pour la première fois en Premier League depuis sa blessure début août, l'a sorti de l'ornière.

Le créateur belge a égalisé cinq minutes après son entrée en jeu (74e, 2-2) puis envoyé le jeune Norvégien Oscar Bobb marquer le but de la victoire (90e+1) dans un St James' Park chauffé à blanc.

Cette victoire acquise in extremis, sans Erling Haaland toujours blessé, permet aux Mancuniens de chiper la deuxième place (43 points) à Aston Villa (3e, 42 pts), en déplacement dimanche chez Everton.

L'équipe de Pep Guardiola revient à deux points du leader Liverpool (45 pts), engagé le week-end prochain dans cette 21e journée fractionnée, la dernière avant la trêve hivernale. Les Mancuniens doivent en outre disputer un match en retard, le 20 février contre Brentford.

Le point noir vient de la blessure en tout début de match du gardien Ederson, touché en sortant dans les pieds de Sean Longstaff, buteur signalé hors jeu (2e), et sorti en boîtant six minutes plus tard, incapable de poursuivre la partie.

Newcastle, avec Fabian Schär, titulaire, enchaîne de son côté une quatrième défaite et pointe à la dixième place, à deux points d'un trio constitué par Manchester United, Chelsea et Brighton.

Les locaux avaient pourtant réussi à se relever après l'ouverture du score de Bernardo Silva (26e, 1-0), auteur d'une 'madjer' magnifique, grâce à des frappes enroulées d'Alexander Isak (35e, 1-1), inarrêtable en début d'année, et d'Anthony Gordon (37e, 2-1).

