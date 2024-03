Manchester City en demi-finale de « sa » Cup

Détenteur du trophée, Manchester City trace toujours sa route en FA Cup. Les Mancuniens se sont hissés dans le dernier carré à la faveur de leur succès 2-0 devant Newcastle.

Appelés à se retrouver lundi sous le soleil de La Manga lors du rassemblement de l’équipe de Suisse, Manuel Akanji et Fabian Schär, tous deux titularisés, se sont livrés à un duel à distance dans cette rencontre jouée sous le déluge et dont l'issue fut sans doute trop vite scellée. Bernardo Silva a, en effet, signé un doublé (13e et 31e) en première période sur deux frappes contrées par des défenseurs qui n’ont laissé aucune chance au gardien Martin Dubravka.

Si Manuel Akanji a livré une performance de choix, Fabian Schär s’est signalé par un tacle rageur à la 18e sur Erling Haaland qui lui a valu un carton jaune. Le St. Gallois n’a pas eu peur de 'secouer' le cyborg norvégien. Il a contesté cet avertissement. Il estimait, en effet, être arrivé le premier sur la balle.

/ATS