Manchester City dans le dernier carré

Manchester City garde un espoir de remporter un titre cette saison.

Sortis de la Ligue des champions, de la Coupe de la Ligue et hors course en Premier League, les hommes de Pep Guardiola se sont qualifiés dimanche pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en s'imposant à Bournemouth (2-1).

Finalistes de la dernière édition, les 'Cityzens' affronteront fin avril à Wembley Nottingham Forest, qui a éliminé Brighton aux tirs au but samedi, pour une place en finale. L'autre demi-finale mettra aux prises Crystal Palace et Aston Villa, qui a logiquement vaincu dimanche le 'petit poucet' Preston North End (3-0).

Toujours privés de Manuel Akanji (blessé), les 'Sky Blues', qui ont manqué un pénalty par Erling Haaland en début de match à Bournemouth, ont été punis peu de temps après par un but du Brésilien Evanilson (21e). L'entrée de Nico O'Reilly au retour des vestiaires, en remplacement d'Abdukodir Khusanov, averti, s'est révélée être un choix payant de Guardiola.

Le jeune Anglais, 20 ans et formé au club, a été intenable dans son couloir gauche. Son centre parfaitement dosé a d'abord permis à Haaland d'égaliser en reprenant le ballon à bout portant au second poteau (49e). Il s'est encore montré décisif un quart d'heure plus tard en servant dans la surface Omar Marmoush, tout juste entré en jeu à la place d'Haaland blessé.

/ATS