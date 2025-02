Manchester City a « 1% de chances de se qualifier » selon Guardiola

Sacré en 2023, Manchester City risque d'être éliminé dès les barrages de la Ligue des champions mercredi soir. L'équipe de Pep Guardiola a besoin d'une victoire sur la pelouse du Real Madrid.

Quelques jours après la défaite 3-2 à Manchester concédée en toute fin de match alors que ses hommes menaient encore 2-1 à la 85e, Pep Guardiola n'a pas paru très optimiste. 'Les chances que nous nous qualifions à Bernabeu sont probablement de l'ordre de 1%', a déclaré le technicien espagnol après la victoire 4-0 des Citizens samedi contre Newcastle en Premier League.

Mais le mentor des Skyblues peut trouver des raisons d'espérer. Ses joueurs ont retrouvé des couleurs après une longue période de morosité en championnat, et ce malgré une défaite cuisante sur la pelouse d'Arsenal début février (5-1). Et les Merengue, qui n'ont gagné aucun de leurs trois derniers matches en Liga, ont vu le Barça revenir à leur hauteur en tête du classement.

Lors du match aller à Manchester, qui a vu Manuel Akanji se blesser à un cuisse, les deux derniers vainqueurs de la compétition ont fait jeu égal. Ce n'est qu'en fin de match que Manchester City a vu la victoire lui échapper, avec l'égalisation de Brahim Diaz à la 86e minute et le but décisif de Jude Bellingham à la 92e. 'La chance est minime, mais tant qu'il y a une chance, nous allons essayer', a ajouté Guardiola.

Une formalité pour le BVB et le PSG?

Pour le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, l'accès aux huitièmes de finale devrait être une formalité après leurs victoires 3-0 à l'aller. Le BVB de Gregor Kobel, décevant en Bundesliga mais convaincant jusqu'à présent en Ligue des champions, et le PSG, leader inflexible en Ligue 1, ne devraient pas trembler face au Sporting et face au Brest d'Edimilson Fernandes. La Juventus ne compte quant à elle qu'un petit but d'avance avant de se rendre sur le terrain du PSV Eindhoven (2-1).

