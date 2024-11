Maddli en hommage à Madeleine Boll

La mascotte de l’Euro 2025 des dames est un chiot Saint-Bernard prénommé Maddli. Elle a été présentée officiellement ce vendredi à Genève.

Ce nom de Maddli est un hommage à Madeleine Boll, la pionnière du football féminin en Suisse. La Valaisanne avait été la première femme à prendre une licence en 1964 avant de partir jouer en Italie.

Chien d’avalanche, le Saint-Bernard est reconnu pour son courage dans des situations périlleuses et aussi pour la douceur de son caractère. 'L’énergie, la passion et l’amour du football que l’on perçoit avec Maddli illustrent parfaitement l’esprit de cet Euro et de notre beau pays', se félicite Lara Dickenmann, l’ambassadrice du tournoi et sans doute la plus grande joueuse de l’histoire du football suisse.

/ATS