MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Lionel Messi continue de briller en MLS avec Inter Miami. L'Argentin a été décisif dans la ...
MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Photo: KEYSTONE/AP/Tanner Pearson

Lionel Messi continue de briller en MLS avec Inter Miami. L'Argentin a été décisif dans la qualification de son équipe pour les demi-finales des play-off.

Inter Miami s'est imposé 4-0 à Cincinnati. Messi a ouvert le score à la 19e avant de distiller trois assists sur les réussites de ses compatriotes Mateo Silvetti (57e) et Tadeo Allende (62e/74e). Avec déjà six buts et autant de passes décisives, Messi est déjà le meilleur scorer de l'histoire des play-off de MLS.

En demi-finale, le club floridien affrontera le New York City FC. L'autre affiche mettra aux prises les Vancouver Whitecaps et San Diego ou Minnesota.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 23:07

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:49

Articles les plus lus

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:45

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:49

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55

Un duo à la tête du FC Bosna Neuchâtel

Un duo à la tête du FC Bosna Neuchâtel

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 18:36

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:45

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:49

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35

Coffrane touché, le FC La Chaux-de-Fonds coulé

Coffrane touché, le FC La Chaux-de-Fonds coulé

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 11:54

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 16:07

Un duo à la tête du FC Bosna Neuchâtel

Un duo à la tête du FC Bosna Neuchâtel

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 18:36

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:45