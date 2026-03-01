Lugano tombe de haut

Sensation au Letzigrund ! Malgré une supériorité numérique effective dès la 19e, le FC Lugano ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Sensation au Letzigrund ! Malgré une supériorité numérique effective dès la 19e, le FC Lugano s’est incliné 1-0 devant les Grasshoppers. Les Luganais étaient pourtant invaincus depuis 12 matches.

C’est Luke Plange qui a inscrit à la 12e l’unique but de la rencontre. Avec l’aide de Michael Frey, l’Anglais est passé en force pour offrir aux Grasshoppers un succès qui leur permet de revenir à respectivement 5 et 6 points du Servette FC et du Lausanne-Sport... Quant aux Luganais, ils se retrouvent à... 18 points du leader Thoune.

Au Wankdorf, les Young Boys ont battu 3-0 le FC Zurich pour se donner de l’air dans la lutte pour une place dans le top-6. Sixièmes, les Bernois possèdent désormais un matelas de 6 points sur le FC Lucerne.

L’expulsion du capitaine Lindrit Kamberi à la 22e a grandement facilité la tâche des Young Boys. Après avoir longtemps séché devant le brio du gardien Silas Huber, ils ont marqué par Sandro Lauper (64e) et par le remplaçant Chris Bedia (71e et 86e)

/ATS
 

