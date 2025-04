Lugano concède le nul face à St-Gall

Lugano accuse 9 longueurs de retard sur le leader de la Super League, le FC Bâle.

Les hommes de Mattia Croci-Torti ont dû se contenter d'un nul (1-1) face à St-Gall dimanche dans le cadre de la 32e journée.

Ce résultat ne fait les affaires d'aucune des deux équipes. St-Gall aurait ainsi pu revenir à 1 point du 6e, le FC Zurich, en cas de victoire. Les Brodeurs accueilleront Sion dimanche prochain, alors que le FCZ se déplacera à Berne pour défier Young Boys.

Encore co-leader au terme de la 25e journée à la fin février, Lugano a ouvert la marque à la 58e minute par l'intermédiaire de son défenseur portugais Martim Marques (1er but en Super League). St-Gall a répliqué six minutes plus tard grâce au 11e but de la saison de Willem Geubbels.

/ATS