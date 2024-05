Lugano bat Young Boys et remet un peu de suspense

Vainqueur 1-0 de Young Boys au Wankdorf, le FC Lugano a relancé quelque peu la course au titre en Super League.

Les Tessinois reviennent à six points des Bernois, à trois journées de la fin du championnat.

Les hommes de Mattia Croci-Torti peuvent regretter la défaite concédée le week-end dernier contre Saint-Gall à domicile. S'ils avaient réussi à dominer les Brodeurs, ils seraient à trois longueurs seulement d'YB...

Un but du défenseur Ousmane Doumbia a suffi aux Luganais pour s'imposer dans la capitale pour la première fois depuis avril 2017. A la 12e minute, Anto Grgic a déposé un coup-franc sur la tête de Doumbia, seul au milieu de six joueurs jaune et noir.

Privés de son serial buteur Joël Monteiro (blessé) et de Silvère Ganvoula (suspendu), YB a semblé bien emprunté samedi. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir Cedric Itten se montrer dangereux de la tête, mais le portier luganais Amir Saipi a réussi à préserver sa cage inviolée.

Avec six points d'avance, Young Boys conserve un matelas confortable. Mais le Servette FC, qui se déplace à Saint-Gall dimanche, pourrait lui aussi venir toquer à la porte.

/ATS