Lugano - St-Gall interrompu par la pluie

Prévu dimanche à 14h, le match de Super League entre Lugano et St-Gall a été interrompu après ...
Lugano - St-Gall interrompu par la pluie

Lugano - St-Gall interrompu par la pluie

Photo: KEYSTONE/MASSIMO PICCOLI

Prévu dimanche à 14h, le match de Super League entre Lugano et St-Gall a été interrompu après 48 minutes de jeu. La pluie avait rendu la pelouse du Cornaredo impraticable.

L'arbitre Mirel Turkes a décidé de mettre fin aux débats un peu plus de vingt minutes après avoir renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires. La pluie avait redoublé pendant la mi-temps, atteinte sur le score de 1-0 en faveur du FC Lugano.

C'est Kevin Behrens qui a inscrit l'unique but du match, profitant d'un centre parfait de Yanis Cimignani (24e). Reste maintenant à savoir si la SFL décidera de faire rejouer l'intégralité du match, ou si cette partie reprendra à la 49e minute de jeu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le premier grand rendez-vous du Chaux-de-Fonnier Marco Correia

Le premier grand rendez-vous du Chaux-de-Fonnier Marco Correia

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 15:47

L'Inter revient sur les talons de Naples

L'Inter revient sur les talons de Naples

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:49

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:13

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 08:59

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 10:00

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:13

L'Inter revient sur les talons de Naples

L'Inter revient sur les talons de Naples

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:49

Seoane tout de suite dans le bain

Seoane tout de suite dans le bain

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 04:03

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 08:59

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 10:00

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Dernier, Wolverhampton se sépare de son entraîneur

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 14:13

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 22:39

Mbappé toujours plus haut

Mbappé toujours plus haut

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 23:07

Seoane tout de suite dans le bain

Seoane tout de suite dans le bain

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 04:03

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 08:59