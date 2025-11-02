Lugano - St-Gall interrompu par la pluie

Prévu dimanche à 14h, le match de Super League entre Lugano et St-Gall a été interrompu après 48 minutes de jeu. La pluie avait rendu la pelouse du Cornaredo impraticable.

L'arbitre Mirel Turkes a décidé de mettre fin aux débats un peu plus de vingt minutes après avoir renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires. La pluie avait redoublé pendant la mi-temps, atteinte sur le score de 1-0 en faveur du FC Lugano.

C'est Kevin Behrens qui a inscrit l'unique but du match, profitant d'un centre parfait de Yanis Cimignani (24e). Reste maintenant à savoir si la SFL décidera de faire rejouer l'intégralité du match, ou si cette partie reprendra à la 49e minute de jeu.

/ATS